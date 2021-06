Były selekcjoner reprezentacji Francji Raymond Domenech wygłosił zaskakującą opinię na temat Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem, z powodu urodzenia w Polsce, zawodnik nie może wynieść swojego talentu na szczyt.

Niestety, już na etapie fazy grupowej reprezentacja Polski zakończyła swoją przygodę na tegorocznych Mistrzostwach Europy. Biało-Czerwoni przegrali już pierwsze spotkanie ze Słowacją, a następnie zdobyli ważny punkt w zremisowanym 1:1 meczu z Hiszpanią. W ostatnim spotkaniu ze Szwecją nie pomogły bramki Roberta Lewandowskiego i Biało-Czerwoni przegrali je 2:3.

Robert Lewandowski w turnieju strzelił trzy bramki – jeden w meczu z Hiszpanią i dwa w spotkaniu ze Szwecją. Niestety, napastnik, który w ubiegłym sezonie pobił rekord Gerda Muellera w Bundeslidze, nie będzie miał okazji do strzelenia kolejnych bramek na Euro. To sprowokowało byłego trenera reprezentacji Francji do zamieszczenia w sieci wymownego komentarza.

Raymond Domenach stwierdził, że z powodu urodzenia w Polsce, Lewandowski nie jest w stanie rozwinąć w pełni swojego talentu. „Smutna jest pierwsza runda Euro. Robert Lewandowski po raz kolejny odpada za wcześnie. Gigant, który nie urodził się w odpowiednim kraju, aby wynieść swój talent na szczyt” – napisał na Twitterze.

Quelle tristesse que ce 1er tour de l’Euro . Robert Lewandowski s’en va encore une fois trop tôt. Un géant qui n’est pas né dans le bon pays pour porter tout son talent vers les sommets. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) June 24, 2021

To nie pierwszy raz, gdy Domenech wypowiada się o Lewandowskim w podobnym kontekście. Jeszcze przed rozpoczęciem Euro w rozmowie z WP SportoweFakty szkoleniowiec stwierdził, że gdyby „Lewy” grał w takich reprezentacjach jak Niemcy, Hiszpania czy Anglia to byłby murowanym faworytem do tytułu króla strzelców turnieju.

