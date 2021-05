Basia, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach! – pisze OSP w Michałowicach. Strażacy zareagowali na tragiczną wiadomość o śmierci 26-letniej druhny z ich jednostki, która zginęła w wypadku samochodowym w Niemysłowicach (woj. opolskie). Kobieta była w zaawansowanej ciąży.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 11:40. Na odcinku drogi krajowej nr 41 z Prudnika do Nysy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. 25-letni kierowca citroena zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka volvo, którym kierował 53-letni mężczyzna.

W wypadu ranne zostały trzy osoby, oprócz kierowców pasażerka – 26-letnia kobieta. Z relacji przybyłych na miejsce służb wynika, że to właśnie jej stan był najcięższy. Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Niestety życia 26-latki nie udało się uratować.

Z relacji miejscowych strażaków wynika, że ofiara była druhną z Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowicach. Portal tvp.info donosi, że kobieta była w zaawansowanej ciąży (prawdopodobnie w 9. miesiącu).

„Dziś dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci naszej druhny Basi. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną oraz wszystkimi bliskimi naszej koleżanki. Basia, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach!” – napisali strażacy z Michałowic.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. „Nie mogę w to uwierzyć”, „Tak bardzo mi przykro”, „”Coś strasznego”, „Wyrazy współczucia dla druhów oraz całej rodziny” – to tylko niektóre z nich.

Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Badaniem okoliczności wypadku zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury.