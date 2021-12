Leszczyński radny Przemysław Górzny opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia rodem z filmów Barei. Na fotografiach uwieczniono, jak drogowcy koszą trawę. Najwyraźniej nie przeszkadzają im duże zaspy śnieżne.

Radny PO-KO Przemysław Górzny opublikował w mediach społecznościowych nietypowe zdjęcia. Widzimy na nich, jak drogowcy próbują kosić trawę wzdłuż drogi. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że trawę przykryła gruba warstwa śniegu.

Sytuację opisał także jeden ze słuchaczy Radia Elka, który w trakcie jednej z audycji relacjonował jak drogowcy kosili (trawę?) w trakcie opadów śniegu. „Ktoś im to pewnie zlecił, pewnie z publiczne pieniądze to idzie, rozumiem, że żyjemy w kraju absurdu, ale że aż takiego, to się nie spodziewałem” – tłumaczył mieszkaniec, cytowany przez Polsat News.

Czytaj także: Samochód w rzece. W środku ludzkie kości i portfel. Wyjaśniono zagadkę

Zarządca drogi wyjaśnia, że koszenie trawy zlecono firmie zewnętrznej. „Zlecenie poszło na początku października. Miało zostać wykonane do początku listopada. Ostatecznie wykonawca zameldował ich zakończenie w czwartek 2 grudnia” – poinformował w rozmowie z Radiem Elka Andrzej Staszewski, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Staszewski dodał, że robota „nie zostanie odebrana”. Dodał, że firmie odpowiedzialnej za koszenie zostaną naliczone kary umowne.

Czytaj także: Ministerstwo Zdrowia wprowadza ograniczenia dotyczące amantadyny

Źr. Polsat News; facebook