Andrzej Duda wystosował specjalny list z gratulacjami do nowego prezydenta USA Joe Bidena. Głosowanie Kolegium Elektorów dobiegło końca i przebiegło bez niespodzianek. Polski prezydent pogratulował Bidenowi wyboru i zaprosił go do odwiedzenia Polski.

Treść listu pojawiła się w języku angielskim na stronie Kancelarii Prezydenta. „Po zakończonym głosowaniu Kolegium Elektorów, chciałbym pogratulować Panu pomyślnego wyniku wyborczego i życzyć bardzo udanej kadencji jako 46. Prezydentowi Stanów Zjednoczonych.” – pisze Duda. „Relacje pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi są doskonałym przykładem tego, czym jest prawdziwe Partnerstwo Strategiczne. A także jakie cele można osiągnąć działając wspólnie” – dodał.

Prezydent Andrzej Duda, pisząc do Bidena, podkreślił, że „nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego”.

„Na nich zbudowaliśmy mocne fundamenty naszej dwustronnej współpracy, która jeszcze nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna. W ramach Polsko-Amerykańskiego Dialogu Strategicznego poszerzyliśmy partnerstwo w kluczowych obszarach. Takich jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność” – dodał polski prezydent.

Duda pisze o Trójmorzu

Duda przypomniał, że Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej powołała inicjatywę Trójmorza. „Stany Zjednoczone dzięki swojemu wsparciu i zaangażowaniu nie tylko stały się Partnerem Strategicznym Inicjatywy, ale także zdecydowały się zainwestować w Fundusz Trójmorza znaczące środki finansowe, skierowane na realizację regionalnych projektów energetycznych” – pisze prezydent.

Dodał, że „stając się głównym odbiorcą amerykańskiego LNG, Polska nie tylko zapewniła sobie dywersyfikację źródeł i bezpieczeństwo energetyczne. Ale także stała się hubem energetycznym dla całego regionu”. „Mam nadzieję, że ta obopólnie owocna współpraca będzie kontynuowana pod Pana przywództwem”- pisze Duda.

Zaproszenie do Polski

„Panie Prezydencie elekcie, gratuluję jeszcze raz zwycięstwa i życzę Panu – w imieniu Narodu Polskiego – sukcesów w sprawowaniu funkcji Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczekując na nasze przyszłe spotkania i dyskusje zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach międzynarodowych, pozwalam sobie serdecznie zaprosić Pana do złożenia wizyty w Polsce” – zakończył swój list prezydent Duda.

Źr. rmf24.pl; preydent.pl