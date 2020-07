Andrzej Duda za pośrednictwem swojego prywatnego profilu na Twitterze skomentował sprawę dowcipu rosyjskich youtuberów. Prowokatorzy zdołali wkręcić prezydenta udając sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Rosjanie zadzwonili do polskiego prezydenta podając się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Podczas rozmowy pranksterzy podający się za sekretarza generalnego ONZ pogratulowali Andrzejowi Dudzie zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Rozmowa dotyczyła między innymi relacji polsko-rosyjskich, w tym stosunku Polski do Władimira Putina. Nie zabrakło też poruszenia kwestii związanych z Ukrainą oraz z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

Podczas rozmowy, żartownisie wymienili też kilkukrotnie nazwę wódki Żubrówka. Sugerowali, że prezydent może przy niej świętować sukces wyborczy. Wcześniej twierdzili także, że rzekomo dzwonił do nich „pijany” Rafał Trzaskowski.

Gdy nagranie trafiło do sieci, wybuchła burza. Służby sprawdzają, jak doszło do tego, że rosyjscy prowokatorzy zdołali się połączyć z prezydentem. Opozycja wzywa do wyciągnięcia konsekwencji wśród pracowników Kancelarii Prezydenta, którzy zawinili.

W końcu na Twitterze do sprawy odniósł się osobiście Andrzej Duda. Prezydent postanowił skomentować rozmowę w humorystycznym tonie. „W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny” – napisał prezydent.

W trakcie rozmowy zorientowałem się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz Generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa „żubrówka”, choć głos był bardzo podobny. 😂 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 15, 2020

