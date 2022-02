Andrzej Duda zamieścił wpis na Twitterze w języku ukraińskim. Jest on skierowany do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego.

Sytuacja na Ukrainie wciąż jest napięta. Rosyjskie wojska nadal stacjonują przy granicy z tym krajem, a NATO podkreśla, że na ten moment nie ma żadnych wiarygodnych przesłanek, iż część z nich się wycofała. Co więcej, napływają informacje, że przy granicy naszego wschodniego sąsiada powstają rosyjskie szpitale polowe.

Ukraińcy wewnętrzne się mobilizują i starają budować swoją jedność. Z tego względu prezydent Wołodymy Zelenski ogłosił dzień 16 lutego Dniem Jedności Narodowej. Zaapelował też do rodaków, aby tego dnia wywieszali symbole narodowe, tj. m.in. flagi.

Wpis skierowany do prezydenta Ukrainy, a także do jego rodaków zamieścił na Twitterze polski prezydent, Andrzej Duda. Opublikował go w dwóch językach: po polsku i ukraińsku. – Друже @ZelenskyyUa! Сусiди українцi! Ми з вами в День єднання. Підтримуємо жовто-блакитних! Przyjacielu @ZelenskyyUa! Sąsiedzi Ukraińcy! Jesteśmy z Wami w Dniu Jedności. Wspieramy Żółto-Niebieskich! – napisał Duda na swoim profilu społecznościowym.

Друже @ZelenskyyUa! Сусiди українцi! Ми з вами в День єднання. Підтримуємо жовто-блакитних! Przyjacielu @ZelenskyyUa! Sąsiedzi Ukraińcy! Jesteśmy z Wami w Dniu Jedności. Wspieramy Żółto-Niebieskich! 🇵🇱🤝🇺🇦 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 16, 2022

Na wpis Dudy zareagował Zelensky, który również odpowiedział na Twitterze. – Dziękuję, mój przyjacielu @AndrzejDuda, za wsparcie i solidarność z nami, co w tej chwili jest niezwykle ważne. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami pracujemy, aby Ukraina stawała się coraz silniejsza! – napisał prezydent Ukrainy.

Dziękuję, mój przyjacielu @AndrzejDuda, za wsparcie i solidarność z nami, co w tej chwili jest niezwykle ważne. Wspólnie z naszymi przyjaciółmi i partnerami pracujemy, aby Ukraina stawała się coraz silniejsza! 🇺🇦🤝🇵🇱 #StrongerTogether https://t.co/zmrlyjICff — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2022

źródło: Twitter