Auchan to sieć, która została najbardziej dotknięta bojkotem po tym, jak nie zdecydowała się na wycofanie z Rosji. Tak wynika z danych aplikacji PanParagon. Sklepy Decathlon i Leroy Merlin również mają problemy, ale nie są one aż tak duże.

Z danych aplikacji zakupowej PanParagon, która umożliwia między innymi wydruk i udostępnianie paragonu czy wybór gazetek promocyjnych, wynika, że sieć Auchan jest najbardziej dotknięta bojkotem. To rezultat braku decyzji o wycofaniu z Rosji po inwazji tego kraju na Ukrainę. „W ciągu dwóch tygodni zainteresowanie produktami z tego hipermarketu zmalało niemal o połowę” – mówiła w rozmowie z serwisem „Dla Handlu” Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Znaczący spadek widać również w zainteresowaniu gazetkami promocyjnymi. „Jeśli chodzi o gazetki promocyjne sieci Auchan, to również w tym aspekcie zauważyliśmy spadek zainteresowania wśród naszych użytkowników. Od 17 marca liczba kliknięć w tym obszarze spadła nawet o 75 procent. To kolejny dowód na to, że Polacy nie zaprzestali na bojkocie tylko w internecie, ale pokazali go także w swoich działaniach” – mówiła.

Jak wynika z danych aplikacji PanParagon, spadki odnotowała również sieć Decathlon, jednak nie były one aż tak znaczące. W sobotę 19 marca spadki były obserwowane także w marketach Leroy Merlin, jednak później udało się je odrobić.

Źr.: Dla Handlu