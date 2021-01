Dziś mija dwa lata od tragicznego zamachu na Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska zginął po ataku nożownika, do którego doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mocny komentarz w sprawie zamieścił Donald Tusk.

13 stycznia 2019 roku doszło do ataku na Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska został raniony podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez Stefana W. Trafił do szpitala, jednak nie udało się go uratować. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia a 19 stycznia w bazylice Mariackiej odbył się jego pogrzeb.

Dziś mija dwa lata od tego wydarzenia. Pawła Adamowicza wspomina Donald Tusk. Były premier, a obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej zauważył, że w dalszym ciągu nawet nie rozpoczął się proces sprawcy zamachu.

Donald Tusk zadeklarował również, że ta sprawa nie zostanie zapomniana. „Minęły dwa lata od tragicznego zamachu na Pawła Adamowicza, a proces jego zabójcy nawet się nie rozpoczął. Bezkarni pozostają też organizatorzy nagonki ich polityczni patroni, a nienawiść wciąż wylewa się z mediów publicznych. Nie zapomnimy ani ofiary, ani sprawców” – napisał.

Minęły dwa lata od tragicznego zamachu na Pawła Adamowicza, a proces jego zabójcy nawet się nie rozpoczął. Bezkarni pozostają też organizatorzy nagonki ich polityczni patroni, a nienawiść wciąż wylewa się z mediów publicznych. Nie zapomnimy ani ofiary, ani sprawców. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 13, 2021

Czytaj także: Okradł karetkę. Później groził popełnieniem samobójstwa

Źr.: Twitter/Donald Tusk