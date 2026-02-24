Dzieci w wieku od 13 do 16 lat urządziły horror 56-letniemu mężczyźnie w kryzysie bezdomności. Kilkunastu nastolatków znęcało się nad swoją ofiarą w galerii handlowej w Przasnyszu. Sprawą zajęła się policja.

20 lutego 2026 roku, tuż przed godziną 20:00, doszło do niepokojącego zdarzenia na terenie galerii handlowej w Przasnyszu. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu odebrał zgłoszenie o grupie młodych osób, które zaczepiały mężczyznę przebywającego w obiekcie. Gdy na miejscu pojawił się patrol, nie zastano ani dzieci, ani ich ofiary.

Policjanci szybko ustalili tożsamość mężczyzny i go odnaleźli. Okazał się nim 56-latek w kryzysie bezdomności. Mundurowi zabezpieczyli monitoring i przesłuchali świadków.

Policjanci ustalili, że w zdarzeniu uczestniczyło 15 nieletnich mieszkańców powiatu przasnyskiego. Dzieci mają od 13 do 16 lat. Wobec 13-letniego mieszkańca powiatu funkcjonariusze wszczęli postępowanie w kierunku art. 160 Kodeksu karnego. Przepis dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Śledczy prowadzą także czynności w sprawie podżegania oraz pomocnictwa.

Policjanci apelują do rodziców i opiekunów o większą kontrolę nad tym, w jaki sposób dzieci spędzają wolny czas, z kim się spotykają oraz jakie treści publikują i komentują w internecie.

