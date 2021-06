Jakub Kralka, dziennikarz serwisu Bezprawnik.pl, zamieścił mocny wpis dotyczący szczepień. Żurnalista nie wytrzymał i użył bardzo mocnych porównań.

W Polsce trwa akcja szczepień powszechnych. Coraz więcej osób przyjęło preparat przeciwko Covid-19, jednak mamy wciąż za mało osób zaszczepionych, by osiągnąć odporność zbiorową. Według ekspertów jedynie w ten sposób może stopniowo zacząć wygaszać pandemię koronawirusa, która towarzyszy nam od ubiegłego roku.

Zdania co do szczepień są podzielone. Opinii jest multum. Ostatnio jedną z nich wygłosił dziennikarz Jakub Kralka, który zamieścił bardzo mocny wpis na Twitterze. Podszedł do tego bardzo emocjonalnie i postanowił wskazać, czym grozi brak szczepień przez Polaków.

Jego tweet odbił się szerokim echem i zyskał spory zasięg. Na swoim profilu społecznościowym udostępnił go m.in. znany dziennikarz, Krzysztof Stanowski.

Dziennikarz zamieścił mocny wpis ws. szczepień

„Nieszczepienie się to akt niszczenia polskiego biznesu. Nieszczepienie się to zamykanie galerii handlowych innym” – rozpoczął swój wpis Jakub Kralka, który postanowił nie bawić się w dyplomację.

„Nieszczepienie się to chorzy na raka, którzy nie dostaną leczenia. Nieszczepienie się to kolejne lata z maseczkami na ustach. Wasz wybór, ale nasze skutki” – dodał w dalszej części swojego tweeta.

Wasz wybór, ale nasze skutki — Jakub Kralka (@jakubkralka) June 9, 2021

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Również tych krytycznych. „Ty w to wierzysz czy tak z nudów piszesz?” – zapytał jeden z internautów. „A jak Ty to sobie wyobrażasz? Że antyszczepy będą odporni bo tak chcą? Niektórzy będą, inni nie, będą zawalać szpitale, przyczyniać się do nadmiarowych zgonów i niszczyć gospodarkę.Będą robić dokładnie to, przeciwko czemu od 1,5 roku gardłują i przed czym (rzekomo) chcą PL chronić” – odpowiedział mu inny.