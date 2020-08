Niepokojące informacje z Białorusi. Dziennikarz TVN Andrzej Zaucha oraz jego operator zostali zatrzymani w centrum Mińska. Jest reakcja Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Andrzje Zaucha relacjonował kolejny dzień manifestacji Białorusinów przeciwko Alaksandrowi Łukaszence. Dziennikarz TVN i jego operator zostali zatrzymani na placu Niepodległości w Mińsku. Białoruskie służby zatrzymały także innych reporterów.

Zaucha poinformował, że zostali wypuszczeni tuż po kontroli dokumentów. – Nie było żadnej presji. Po kontroli dokumentów i innych formalnościach zostaliśmy wypuszczeni – podkreślił dziennikarz TVN.

O zdarzeniu natychmiast poinformowano Ministerstwo Spraw Zagranicznych. – Jesteśmy w kontakcie z dziennikarzem, ale też z innymi osobami które zostały zatrzymane – zapewnił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w rozmowie z Wirtualną Polską. – Na bieżąco monitorujemy sytuację i pozostajemy w stałym kontakcie z polskim konsulem, który zajmuje się sprawą na miejscu – dodał.

Andrzej Zaucha, korespondent Faktów TVN @andrzejzaucha67 zatrzymany razem z operatorem z Białorusi na Placu Niepodległości w Mińsku. Usłyszeli, że zostaną wylegitymowani. Razem z ekipą BBC i dziennikarzem AP zostali wsadzeni do autobusu. Teraz brak kontaktu. — Katarzyna Sławińska (@SlawinskaK) August 27, 2020

Andrzej Zaucha @andrzejzaucha67 odzyskał telefon, jest na komisariacie milicji. Ma wszystkie konieczne akredytacje. — Katarzyna Sławińska (@SlawinskaK) August 27, 2020

Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi poinformowało, że zatrzymanych dziennikarzy przetransportowano na komisariat. Tam sprawdzono ich dokumenty i akredytacje. Następnie wszystkie osoby zostały wypuszczone.

Dziennikarz TVN relacjonuje, że zatrzymanie miało nieprzyjemny charakter. Kiedy przygotowywał się do pracy z operatorem, podeszli do niego przedstawiciele służb w maskach antywirusowych i kazali pójść za sobą. Zaprowadzili ich do busa i kiedy się zapełnił, odwieziono na komisariat. – Po prostu uniemożliwiono nam nagranie tego, co działo się na placu Niepodległości – poinformował.

Zaucha dodaje, że czeka pod komisariatem na swojego operatora, który jest Białorusinem.

Źródło: MSZ, TVN24