Wywiad premiera Donalda Tuska z dziennikarzami trzech redakcji telewizyjnych odbył się szerokim echem. Jedno z pytań, które zadał Marek Czyż z TVP wywołało szczególne emocje. Dotyczyło wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Przypomnijmy, że w piątek premier Donald Tusk udzielił dziennikarzom TVN24, Polsatu i TVP obszernego wywiadu. Nowy Prezes Rady Ministrów wypowiedział się w wielu aktualnie istotnych sprawach.

Jedno z pytań wywołało szczególne kontrowersje wśród komentatorów. Dotyczyło elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Marek Czyż z TVP zwrócił uwagę nowemu premierowi na fakt, iż jest to ogromna, wielomilionowa grupa. Zapytał się następnie, czy ma jakiś plan na ten „problem”.

– To pojednanie o którym pan przez chwilę mówił, to jest takie pojednanie, które nam ufundują – mam nadzieję – politycy, ale myślę, że pojednać, w tym znaczeniu w którym pan mówił w kampanii, musi się z grubsza 7 milionów ludzi z 12. I ciekaw jestem, jaki pan ma na to plan, bo widział pan obrazy na ulicach Warszawy wczoraj, słyszał pan, nie będę cytował, myślę, że pan doskonale zapisał w pamięci cytaty także o sobie. Te 7 milionów nie znikną. Czy ma pan na ten problem jakiś plan? – mówił Czyż.

Do słynnego już „tego kraju” doszło nowe sformułowanie: „ten problem”. Tak o wyborcach PiS mówi człowiek Tuska siłą wstawiony do TVP, Marek Czyż: pic.twitter.com/VckZqy9jYi — Samuel Pereira (@SamPereira_) January 12, 2024

Pan @CzyzTak, prowadzący neoWiadomości, pyta Donalda Tuska:

"Te siedem milionów ludzi nie zniknie. Czy ma pan na ten problem jakiś plan?"

Panie Czyż, to są Polacy, którzy mają prawo do swoich poglądów. Problemem jest to, że Pan nie rozumiesz demokracji! — Radosław Fogiel (@radekfogiel) January 12, 2024

Marek Czyż do Donalda Tuska:

"Te siedem milionów ludzi (wyborców PiS) nie znikną. Czy ma pan jakiś plan na ten PROBLEM?"

Jakież to jest żałosne. — Jakub Augustyn Maciejewski 🇵🇱🤝🇺🇦 (@Maciejevvski) January 12, 2024