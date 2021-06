Christian Eriksen ma za sobą bardzo trudne chwile, które na pewno wpłyną na jego dalszą karierę sportową. Jednak Sanjay Sharma, profesor kardiologii sportowej na Uniwersytecie Świętego Jerzego w Londynie, a także były lekarz Christiana Eriksena w Tottenhamie ma złe wieści. Według niego Duńczyk powinien zakończyć profesjonalną karierę piłkarską, bo grozi mu to nawet śmiercią.

Do dramatycznej sytuacji doszło pod koniec pierwszej połowy meczu Danii z Finlandią na Mistrzostwach Europy. 29-letni Christian Eriksen w pewnym momencie upadł na murawę. Natychmiast podbiegli do niego koledzy z reprezentacji i sztab medyczny. Podjęta została akcja reanimacyjna, która na szczęście przyniosła pozytywny rezultat. Zawodnik odzyskał przytomność i trafił do szpitala.

Doktor Sharma współpracował z piłkarzem, gdy Eriksen występował jeszcze w barwach Tottenhamu ma złe wieści. Jego słowa odbiły się szerokim echem w brytyjskich mediach. „Pomyślałem sobie: o mój Boże! Czy coś przeoczyliśmy?” – powiedział Sharma odnosząc się do badań zawodnika, które przeprowadzał w Tottenhamie.

„Przecież czytałem wnikliwie wszystkie wyniki badań i wszystko wyglądało doskonale. Od momentu, gdy podpisał kontrakt, do moich obowiązków należało czuwać nad jego zdrowiem i przeprowadzać coroczne badania. Z pewnością ich wyniki do 2019 rok były zupełnie normalne. Nie miał żadnej jawnej wady serca. Mogę za to ręczyć, bo sam wykonywałem te badania” – zapewnia lekarz.

Eriksen skończy karierę?

Lekarz obawia się, że Erkisen będzie musiał zakończyć karierę. „Dobra wiadomość jest taka, że będzie żył, ale zła, że zbliża się do końca swojej kariery. Czy zagra jeszcze jakiś profesjonalny mecz? Nie umiem tego orzec. Niemniej jednak na Wyspach na pewno by już nie zagrał. Jesteśmy bardzo zasadniczy w tym względzie” – zapewnia.

W dalszej części padły jeszcze bardziej dosadne słowa. „Nie owijając w bawełnę: on dziś umarł. Na kilka minut, ale umarł. Czy znajdzie się jakiś zawodowy lekarz, który pozwoli mu umrzeć jeszcze raz? Odpowiedź brzmi nie” – podsumował Sharma.

Źr. sport.pl