Gigantyczną nagrodę zgarnął Polak, zwycięzca loterii eurojackpot. Prezes Totalizatora Sportowego wskazał, skąd pochodzi osoba, która z dnia na dzień znacząco poprawiła swój stan konta.

W piątkowym losowaniu loterii eurojackpot główną nagrodę zgarnął Polak. Szczęśliwe liczby tej osoby to: 2, 5, 24, 43, 45, 4, 10. Kwota, którą zgarnął szczęśliwiec przyprawia o zawrót głowy. Jest to bowiem ponad 21 milionów euro, czyli w przełożeniu na złotówki… prawie 100 milionów złotych!

To druga najwyższa wygrana w historii gier losowych nad Wisłą. I druga wygrana pierwszego stopnia, która trafi do Polski. Poprzednia była jeszcze bardziej astronomiczna. Wówczas szczęśliwiec zasilił swój stan konta o ok. 200 milionów złotych.

Okazuje się, że Prezes Totalizatora Sportowego postanowił uchylić rąbka tajemnicy ws. szczęśliwca. Za pośrednictwem Twittera ujawnił bowiem, skąd pochodzi triumfator.

Eurojackpot. Ujawniono, skąd pochodzi zwycięzca

Wpis w serwisie Twitter zamieścił Olgierd Cieślik, Prezes Totalizatora Sportowego. Za pośrednictwem swojego krótkiego komentarza ujawnił kilka szczegółów dotyczących zwycięzcy loterii.

„Gratulacje dla gracza z okolic Warszawy, który w dzisiejszym losowaniu Eurojacpot wygrał główna wygraną 96 805 666.90 zł” – napisał na swoim profilu społecznościowym.

Gratulacje dla gracza z okolic Warszawy, który w dzisiejszym losowaniu Eurojacpot wygrał główna wygraną 96 805 666.90 zł 💰🍾#WygrywamyRazem @totalizator_sp #LOTTO — Olgierd Cieslik (@CieslikOlgierd) September 11, 2020

Losowania eurojackpot odbywają się raz w ciągu tygodnia. Przeprowadza je fińska loteria Veikkaus Oy. Retransmisja losowania dostępna jest zawsze na stronie www.lotto.pl.

źródło: Twitter, wp.pl