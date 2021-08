Łukasz Fabiański w rozmowie z portalem Łączy nas piłka poinformował, że postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę. Zawodnik zamierza skupić się jedynie na grze w klubie, a w kadrze chce ustąpić miejsca młodszym zawodnikom.

To pierwsza informacja o zakończeniu kariery w piłkarskiej reprezentacji Polski po nieudanych Mistrzostwach Europy. Łukasz Fabiański, który podczas Euro nie zagrał ani razu, poinformował o swojej decyzji w rozmowie z portalem Łączy nas piłka. „Gra w reprezentacji Polski zawsze była dla mnie największym zaszczytem, powodem do dumy, a także przyjemnością i spełnieniem marzeń. Dlatego ten moment nie jest łatwy. Długo jednak o tym myślałem i zdecydowałem się zakończyć reprezentacyjną karierę” – powiedział.

Fabiański poinformował, że chce zostawić miejsce dla młodszych zawodników. „Uważam, że teraz nadszedł najlepszy moment, aby pożegnać się z reprezentacją. Mam już swoje lata, w ostatnim czasie zmagałem się z kilkoma mikrourazami, przez które nie mogłem być zawsze do dyspozycji. Postanowiłem ustąpić miejsca młodszym kolegom. Mamy wielu znakomitych bramkarzy, którzy – podobnie jak ja kiedyś – czekają na swoją szansę w drużynie narodowej. Niech spełniają swoje marzenia” – wyznał.

Fabiański: „Nigdy tego nie zapomnę”

Łukasz Fabiański wyznał, że chce teraz skupić się jedynie na piłce klubowe. „Chciałbym skupić się teraz wyłącznie na karierze klubowej. Przede mną kolejny wymagający sezon w Premier League, a mój West Ham United zagra również w Lidze Europy. Dziękuję z całego serca wszystkim trenerom i kolegom, z którymi miałem przyjemność spotkać się w reprezentacji, a także Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej i naszym wspaniałym kibicom. Przeżyłem w biało-czerwonych barwach wiele fantastycznych momentów. Nigdy tego nie zapomnę” – dodał.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek zdradził, że Fabiański zostanie prawdopodobnie pożegnany przy okazji meczu eliminacji Mistrzostw Świata 2022 z San Marino, który w październiku odbędzie się w Warszawie. „Łukasz zadzwonił do mnie dziś rano i przekazał decyzję. Był pewny swego, dokładnie to przemyślał. Chciałbym mu serdecznie podziękować za wszystko, co zrobił dla reprezentacji Polski. Zawsze mogliśmy na niego liczyć” – powiedział Boniek.

Żr.: Łączy nas piłka