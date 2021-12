Nagrania Adama Michnika z gen. Wojciechem Jaruzelskim ujawnione przez „Magazyn śledczy” Anity Gargas wywołały wielkie poruszenie. Niespodziewanie głos w dyskusji zabrał Tomasz Lis.

Przypomnijmy, że „Magazyn śledczy” Anity Gargas dotarł do nieznanych nagrań ze spotkania Adama Michnika z Wojciechem Jaruzelskim. Ujawnione materiały wskazują na bliską relację pomiędzy redaktorem naczelnym „Gazety Wyborczej” i byłym przywódcą komunistycznego reżimu.

– Ja go kocham, ja go kocham, ja go kocham – słyszymy podczas filmu. – Dla mnie generał to jest polski patriota i zawsze nim był – mówi redaktor naczelny GW. – Bez niego nic by nie było. Bez ciebie nic by nie było, Wojtku. Nic – przekonuje Michnik w kolejnym fragmencie. – Tylko ty i Wałęsa – to byli dwaj ludzie, którzy mogli zmienić bieg historii i wyście to zrobili – dodaje.

Wielka dyskusja po emisji materiałów. Tomasz Lis o atakach na Adama Michnika

Materiał dziennikarzy wywołał mnóstwo komentarzy. Działacz opozycji w czasach PRL Andrzej Gwiazda zwrócił uwagę na wymowny przekaz. – Zdemaskowanie takiego współdziałania, jest być może konieczne, a przynajmniej byłoby bardzo pożyteczne dla oczyszczenia sposobu myślenia jeszcze wielu ludzi w Polsce – mówił w rozmowie z wpolityce.pl.

Z kolei wczoraj informowaliśmy o ostrym komentarzu Rafała Ziemkiewicza. „Szokująca i trudna do przyjęcia prawda o Michniku jest taka, że to żaden demon, tylko zwykły dureń, który trafił w ogromne społeczne zapotrzebowanie uświnionych w PRL elit na takiego 'przebaczacza’, uwierzył w swoją wielkość i został przez komunistów bezlitośnie wykorzystany” – podsumował publicysta „Do Rzeczy”.

Nieoczekiwanie głos w obronie Adama Michnika zabrał Tomasz Lis. Redaktor naczelny „Newsweek Polska” ubolewa nad poziomem ataków na naczelnego GW. „Ci, którzy stchórzyli, gdy Jaruzelski był wszechmocny, nigdy nie wybaczą Michnikowi, który potrafił być wielkoduszny, gdy Jaruzelski był pokonany” – podkreślił.