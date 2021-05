Nie żyje zaginiona 18-letnia Magda – poinformował nieoficjalnie portal Onet.pl. Policja w Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) poszukiwała dziewczyny od tygodnia. Lokalne media donoszą, że funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego z pobliskiego Sulikowa.

Poszukiwania Magdy trwały od tygodnia. Udział w akcji brali policjanci wspomagani przez okolicznych strażaków. Prowadzący poszukiwania funkcjonariusze ustalili, że 18-latka pojechała skuterem do sklepu w Sulikowie w poniedziałek rano. Na miejscu znaleziono pojazd, jednak samej dziewczyny nigdzie nie było.

Funkcjonariusze rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Przeszukiwano lasy w okolicy między Świńcem a Sulikowem. To właśnie w tej okolicy, w niedzielę, odnaleziono ciało. Na miejscu pojawili się śledczy. Prokuratura ani policja nie udzielają żadnych informacji w tej sprawie.

Portal kamienskie.info ujawnił, że w związku z zaginięciem 18-latki zatrzymano mieszkańca Sulikowa. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż przebywa on obecnie w policyjnym areszcie, a zatrzymania dokonano kilka godzin przed znalezieniem zwłok.

Mieszkańcy wsi relacjonują, że zatrzymanym jest Dawid J. Onet ustalił nieoficjalnie, że mężczyzna w 2006 roku zgwałcił i udusił koleżankę ze szkoły. Miał wówczas 14 lat i trafił do poprawczaka. Zakład opuścił, kiedy osiągnął pełnoletność. W tym samym roku usiłował zgwałcić kolejną kobietę i trafił do więzienia na 2 lata. Po wspomnianych przestępstwach wrócił do rodzinnych stron.

Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje związane ze sprawą zaginięcia 18-latki proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim pod nr tel. 47 783 45 11 lub nr alarmowym 112.