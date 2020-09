View this post on Instagram

Tak! Mamy to! Oficjalnie mogę się z Wami podzielić informacją o moim kontrakcie z @ufc ! Walka dla największej organizacji MMA na świecie już za 4 tygodni. Ambicja, dyscyplina i chęć walki z najlepszymi na świecie. Ogromne podziękowania dla @danlambertatt , @danawhite i @seanshelby za szansę. Jesteście ze mną? —————- ENG: Yass! We got it. Officially I’m the UFC fighter. My first UFC bout will be in 4 weeks . Big thanks to @danlambertatt , @danawhite & @seanshelby for the opportunity. Are you with me? #ufc #ufceurope #ufcfighter #ufcdebut #futurechamp #attnation #czerwonysmok