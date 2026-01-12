Były dowódca jednostki GROM gen. Roman Polko bardzo krytycznie ocenił sposób, w jaki ostatnio wykorzystuje się Wojska Obrony Terytorialnej. Chodzi o liczne doniesienia o wykorzystaniu terytorialsów do odśnieżania.

Kilka dni temu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił alarm gotowości dla ośmiu brygad WOT na obszarze, gdzie prognozy IMGW zapowiadały opady śniegu. Decyzja wywołała lawinę komentarzy. Wiele z nich było bardzo krytycznych.

W słowach krytyki nie przebierał m.in. gen. Polko. „To forma propagandy, która zdejmuje odpowiedzialność z niewydolnych samorządów i degraduje wojsko do roli ochotniczej straży „do wszystkiego”. Przepraszam bardzo, ale to nie jest żadna katastrofa. Jest styczeń, mamy mróz i spadł śnieg, to nie jest zima stulecia. A my nagle robimy z żołnierzy ludzi do każdej dorywczej pracy” – komentował w rozmowie z WP.

W jego ocenie dowódcy powinni odmawiać wykonywania takich rozkazów. „Po latach kpin z WOT powstała formacja doinwestowana i coraz lepiej wyszkolona, w której obywatele, często z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, rozwijają kompetencje wojskowe. Zostają operatorami dronów, medykami pola walki czy specjalistami od łączności. Naprawdę głupotą jest dawać fachowcowi do ręki łopatę tylko dlatego, że spadnie śnieg. To nie jest najmądrzejsze wykorzystanie potencjału, który w tych ludziach drzemie” – denerwuje się gen. Polko.

Portal zwraca uwagę, że w żadnym z miejsc Polski po opadach śniegu nie ogłoszono stanu klęski żywiołowej. W związku z czym zasadność użycia WOT w takiej sytuacji staje pod wielkim znakiem zapytania.

Źr. WP