Gigantyczna wpłata na konto ukraińskiej armii. Wsparcie dla wojska wpłynęło z zewnątrz. Kto zdecydował się wykonać tak ogromny przelew na rzecz walczących przeciwko Rosji żołnierzy?

Wojska ukraińskie wciąż stawiają opór Rosji. Zachód dostarcza tamtejszej armii broń, próbuje również powstrzymać Rosję stosując wobec niej coraz ostrzejsze sankcje. Obwarowania, które nakładane są na Władimira Putina i jego popleczników już zresztą zaczynają przynosić skutek.

Ukraińska armia jest również wspierana finansowo przez darczyńców. Na jej konto regularnie wpływają datki od osób spoza kraju, które chcą, w tym niezwykle trudnym czasie, zabezpieczyć jej płynność finansową.

Portal Nexta podaje, że ostatnio ukraińskie wojsko otrzymało gigantyczny przelew na kwotę miliona dolarów, co w przełożeniu na polską walutę daje niemal 4,5 miliona złotych. Kto zdecydował się wesprzeć armię takimi środkami?

No właśnie – tego nie wiadomo. Darczyńca poprosił bowiem, by zachować jego tożsamość w tajemnicy. Nie wiemy więc jak się nazywa, wiemy jedynie, że pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Obywatel tego kraju poczuł się solidarny z ukraińską armią walczącą na froncie przeciwko najeźdźcy i postanowił przekazać na jej rzecz gigantyczny datek.

⚡️In the #US, an unknown donated $ 1 million to the needs of the #Ukrainian army pic.twitter.com/SUg0a5nIE2