Krzysztof Globisz walczy o powrót do zdrowia po ciężkim udarze. Aktor otrzymał ostatnio nagrodę podczas Gali 20-go Festiwalu Filmów i spotkań NieZwykłych w Sandomierzu. Artysta zwrócił się do publiczności. Doszło do poruszającej sceny. Nagranie opublikował Andrzej Seweryn.

Pod koniec czerwca w Sandomierzu odbywał się 20. Festiwal Filmów-Spotkań NieZwykłych. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania filmów fabularnych, animowanych i dokumentalnych.

W trakcie tegorocznego festiwalu nagrodę Korony Sandomierskiej i tytuł Aktora NieZwykłego otrzymał Krzysztof Globisz. To wyjątkowa sytuacja, artysta bowiem w 2014 roku przeszedł poważny udar. Cierpiał na paraliż i afazję.

Od tego czasu aktor każdego dnia, z pomocą żony, stara się powrócić do dawnego życia, przechodząc wymagającą rehabilitację. Jednak udar wywarł ogromy wpływ na zdrowie Globisza. Widać to na nagraniu, które ostatnio opublikował Andrzej Seweryn.

Krzysztof Globisz zwrócił się do widzów. Doszło do wzruszającej sytuacji

Materiał ukazuje moment, kiedy artysta wyszedł do publiczności. Podpierał się laską, a obok stała jego żona Agnieszka. Pomimo wielkich trudności z mówieniem i poruszaniem, Globisz zwrócił się do widzów.

Aktor bardzo powoli formułuje słowa, często robi pauzy. Wypowiada je niekiedy bardzo niewyraźnie. A po twarzy widać, że kosztuje go to wiele sił. W pewnym momencie na jego twarzy widać wzruszenie. Globisz pochylił się. Wtedy zareagowała żona, która ciągle podtrzymuje go na duchu.

„Wspaniały Aktor, Krzysztof Globisz otrzymuje Koronę Sandomierska i tytuł Aktora NieZwykłego w czasie uroczystej Gali 20-go Festiwalu Filmów i spotkań NieZwykłych w Sandomierzu. Krzysztof i jego cudowna żona, Agnieszka są dla nas wzorem miłości, piękna, pracy, uporu i wytrwałości. Żyjcie nam 100 lat” – napisał Seweryn.