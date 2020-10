Zgodnie z zapowiedzią premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę nowe decyzje rządu. W ten sposób reaguje na gwałtowny wzrost nowych przypadków zakażeń koronawriusem. Najbardziej wyczekiwaną informacją była decyzja dotycząca szkół. Jak się okazuje, nie będzie tu żadnych zmian i będą funkcjonowały tak jak dotąd. Nowością są natomiast godziny dla seniorów. To rozwiązanie jest już znane, bo w tej samej formie funkcjonowało już wiosną.

Nie sprawdziły się nieoficjalne doniesienia mediów, które informowały, że premier Morawiecki ogłosi dzisiaj wprowadzenie nauczania zdalnego. Póki co w funkcjonowaniu edukacji nic się nie zmieni. Zmiany obejmą jednak inne sfery.

„Wprowadzamy godziny dla seniorów. Tak, jak to było wiosną. Dla osób powyżej 60. roku życia” – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rozwiązanie wejdzie w życie od czwartku 15 października. W godzinach pomiędzy 10:00 a 12:00 w sklepach, drogeriach i aptekach obsługiwani będą jedynie seniorzy.

✅ od 15.10 w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach obowiązują godziny dla seniora



✅ zaostrzone zostaną zasady epidemiczne w DPS i placówkach opieki



✅ zalecamy maksymalne ograniczenie kontaktu dla osób nieaktywnych zawodowo pow. 70 r.ż. pic.twitter.com/dIlm5CSB16 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 10, 2020

„Ten system wsparcia dla naszych seniorów powinien obejmować też organizacje społeczne. (…) Proszę również o nawiązywanie kontaktów z osobami starszymi, co do tego, czy potrzebują pomocy w wyprowadzeniu psa, zrobieniu zakupów, aby rzeczywiście poprzez ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych i jednoczesne udzielanie pomocy osobom starczym (…) doprowadzić do ograniczenia ryzyka kontaktów” – mówi Morawiecki.

Premier ogłasza główne cele rządu

Premier oznajmił, że pierwszym i głównym celem rządu jest „możliwe ograniczenie przede wszystkim liczby zgonów i zapewnienie tym osobom, które są najbardziej narażone na utratę zdrowia, zgon, czyli naszych seniorów”. Drugim celem jest zapewnienie wydolności służby zdrowia.

Strategia działań na najbliższe tygodnie:

✅ cotygodniowe raportowanie kolejnych decyzji,

✅ zapewnienie wydolności systemu zdrowia,

✅ ochrona grupy największego ryzyka – osób starszych,

✅ podwyższony reżim sanitarny w gospodarce. pic.twitter.com/Uh8MJAVS1z — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 10, 2020

Morawiecki oświadczył, że trzeci cel rządu dotyczy gospodarki. „Trzeci nasz cel strategiczny na najbliższe tygodnie, miesiące, to utrzymanie gospodarki w możliwie dużym reżimie sanitarnym, ale na obrotach normalnych. Tak, żeby tam gdzie się da, gospodarka funkcjonowała normalnie. Te branże, które w największym stopniu wiążą się z kontaktowaniem ludzi między sobą – tak jak w ostatnich kilku miesiącach miały ograniczenia, tak i będą miały ograniczenia w kolejnych miesiącach. Jednak pozostałe zakłady przemysłowe, firmy, przedsiębiorstwa – handlowe, usługowe, chcemy aby mogły funkcjonować” – zapewnił premier.

Kolejny rekord zakażeń

W sobotę ministerstwo zdrowia przedstawiło najnowszy raport z bilansem nowych potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. W ciągu ostatniej doby zanotowano aż 5300 nowych przypadków. To kolejny rekord w ostatnim czasie. W piątek resort informował o 4739 nowych zakażeniach.

Resort poinformował także, że w ciągu ostatniej doby koronawirus przyczynił się do śmierci 53 osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób.” – czytamy.

Na terytorium Polski zanotowano dotąd 121 638 potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. Z tego powodu zmarło dotąd już 2972 osoby.

Źr. rmf24.pl; twitter