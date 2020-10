Od dzisiaj wchodzą w życie nowe obostrzenia, która kilka dni temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Tzw. strefa żółta, jest znacznie rozszerzona, bo będzie obowiązywać na terytorium całego kraju. Wyjątki będą jedynie tam, gdzie obowiązuje czerwona strefa. Oznacza to, że w całej Polsce wchodzi w życie obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych, ale to nie wszystkie obostrzenia.

Żółta strefa w całej Polsce to reakcja rządu, bo w ostatnich dniach gwałtownie pogorszyła się sytuacja epidemiologiczna. Ministerstwo zdrowia zanotowało całą serię rekordów pod względem liczby nowych zachorowań. Przyrost jest spory, bo tylko w sobotę ministerstwo zdrowia poinformowało o kolejnych 5300 nowych przypadkach zakażeń. Natomiast w czwartek resort poinformował o rekordowej liczbie ofiar śmiertelnych koronawirusa, bo w ciągu 24 godzin zmarło 76 chorych.

❗Od 10.10 zasady strefy żółtej rozszerzone zostaną na cały kraj. pic.twitter.com/FJNUnPyR5L — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 8, 2020

Dotąd rząd wprowadzał strefy czerwone i żółte w powiatach, w których zanotowano znaczny wzrost zakażeń. Od dzisiaj strefa żółta jest rozszerzona bezprecedensowo, bo obejmie ona terytorium całej Polski. Są wyjątki, bo nie wlicza się tutaj miejsc, w których obowiązuje strefa czerwona, a zatem jeszcze dalej idące obostrzenia. Od dzisiaj w całym kraju w przestrzeni publicznej musimy zakrywać usta i nos: w sklepach, autobusie, na ulicy. Są wyjątki, bo osoby posiadające zaświadczenie od lekarza są zwolnione z tego obowiązku.

Strefa żółta – obostrzenia

W lokalach gastronomicznych należy zachowywać odpowiednią odległość, bo na jedną osobę powinny przypadać co najmniej 4 metry kwadratowe. To nie wszystko, bo zakazane jest urządzanie w tych miejscach zabaw tanecznych. Uregulowano także godziny otwarcia tych lokali. Mogą działać jedynie w godzinach od 6:00 rano do 22:00 wieczorem. Tutaj także są wyjątki, bo nie dotyczy to wydawania posiłków na wynos lub ich dostawy do zamawiających.

Strefa żółta oznacza także, że w wydarzeniach kulturalnych może uczestniczyć liczba osób zajmująca jedynie 25 procent miejsc dla publiczności, taka sama zasada obowiązuje w kinach. Natomiast w wydarzeniach plenerowych może uczestniczyć więcej osób, bo maksymalnie 100.

To nie koniec, bo już za tydzień – w sobotę, 17 października – w życie wejdzie kolejne obostrzenie: w imprezach okolicznościowych, m.in. weselach, komuniach i w stypach, uczestniczyć będzie mogło do 75 osób w strefie żółtej i do 50 osób w strefie czerwonej. – przypomina RMF FM.

Gdzie strefa czerwona?

Powiaty objęte od soboty strefą czerwoną:

aleksandrowski kujawsko-pomorskie Grudziądz kujawsko-pomorskie janowski lubelskie łęczyński lubelskie włodawski lubelskie bełchatowski łódzkie wieluński łódzkie Piotrków Trybunalski łódzkie limanowski małopolskie myślenicki małopolskie nowotarski małopolskie suski małopolskie tatrzański małopolskie otwocki mazowieckie szydłowiecki mazowieckie oleski opolskie dębicki podkarpackie mielecki podkarpackie białostocki podlaskie zambrowski podlaskie Suwałki podlaskie kartuski pomorskie kościerski pomorskie pucki pomorskie słupski pomorskie Sopot pomorskie kłobucki śląskie kielecki świętokrzyskie Kielce świętokrzyskie bartoszycki warmińsko-mazurskie działdowski warmińsko-mazurskie iławski warmińsko-mazurskie ostródzki warmińsko-mazurskie krotoszyński wielkopolskie międzychodzki wielkopolskie rawicki wielkopolskie wolsztyński wielkopolskie Koszalin Zachodniopomorskie dane za gov.pl

Kolejny rekord zakażeń

Strefa żółta na terenie całego kraju to reakcja rządu na coraz gorszą sytuację. W sobotę ministerstwo zdrowia przedstawiło najnowszy raport z bilansem nowych potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. Jest źle, bo w ciągu ostatniej doby zanotowano aż 5300 nowych przypadków. To kolejny rekord w ostatnim czasie, bo poprzedni padł w piątek, gdy resort informował o 4739 nowych zakażeniach.

Niestety stale wzrasta także śmiertelność, bo resort poinformował także, że w ciągu ostatniej doby koronawirus przyczynił się do śmierci 53 osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób.” – czytamy.

Na terytorium Polski zanotowano dotąd 121 638 potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. Niestety wzrasta także śmiertelność, bo z tego powodu zmarły w kraju dotąd już 2972 osoby.

