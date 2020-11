Od kilku dni wiele kontrowersji wywołują wypowiedzi Edyty Górniak na temat pandemii koronawirusa. W obszernym wpisie na Facebooku odpowiedziała na spadającą na nią krytykę określając niektórych przedstawicieli showbiznesu mianem „baranów”. Odpowiedział jej Szymon Majewski, który użył zbliżonego epitetu pod adresem znanej wokalistki.

W ostatnim czasie w sieci głośno było o wypowiedziach Edyty Górniak. Wokalistka sceptycznie odniosła się do pandemii koronawirusa stwierdzając między innymi, że w szpitalach leżą statyści. Nie zabrakło osób, które postanowiły odpowiedzieć jej w ostry sposób, wśród których znaleźli się m.in. szef Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja i prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem.

W końcu wokalistka postanowiła osobiście odnieść się do burzy jaką wywołała. „Jestem zaskoczona medialną manipulacją moich wypowiedzi. Poruszyłam wiele wątków i zagadnień, także tych globalnie trudnych wcale nie mniej, niż sam covid. Poruszyłam je nie w telewizji ogólnopolskiej, lecz na prywatnym, zamkniętym kanale” – dodała.

Piosenkarka zwróciła się bezpośrednio do „kolegów” z branży. „Uważam, że ludzie masowo chorują także dlatego, że oglądając takie sceny boją się żyć! Bo nie mają warunków uwierzyć, że pokonają chorobę. Miliony ludzi pokonywało nawet nowotwory. Udało im się bo uwierzyli, że się uda. (…) I o TEJ manipulacji człowiekiem i jego bezpieczeństwie mówiłam – wy barany bezmyślne jeden z drugim, „koledzy” z branży szukający widoczności i poklasku dla odwagi za chamstwo” – kontynuuje Górniak. „Nagradzam Was więc owacjami na stojąco. Ale nazwisk tu nie wspomnę, bo sobie na promocję na mojej platformie nie zasłużyliście. Oddałam je za to w ręce Pełnomocników Prawnych” – dodała.

Majewski do Górniak

Nie trzeba było długo czekać na reakcję przedstawicieli showbiznesu. „Skoro Edyta Górniak nazywa wszystkich krytykujących „bezmyślnymi baranami” to mamy prawo do obrony tu i teraz.” – napisał w mediach społecznościowych Szymon Majewski.

Czytaj także: Główny doradca premiera odpowiada Górniak. „Pani artystka nie widziała wirusa, bo to małe”

„Wobec tego ja zaczynam, ta obraza nie może zostać bez medialnej odpowiedzi, wzywam wszystkich obrażonych, Magdę Gessler i innych do walki z Edytą na przezwiska! Oto moja odpowiedź! Trzy, cztery: – Edyta, ty niegrzeczna kozo!” – napisał Majewski.

