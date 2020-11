Kilka dni temu Edyta Górniak wywołała wiele kontrowersji wypowiedziami na temat sytuacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa. Zdaniem wokalistki epidemia jest zaplanowana, czym ściągnęła na siebie lawinową krytykę z różnych stron. Teraz piosenkarka postanowiła odnieść się do sprawy w obszernym wpisie na profilu w mediach społecznościowych.

W ostatnim czasie w sieci głośno było o wypowiedziach Edyty Górniak. Wokalistka sceptycznie odniosła się do pandemii koronawirusa stwierdzając między innymi, że w szpitalach leżą statyści. Nie zabrakło osób, które postanowiły odpowiedzieć jej w ostry sposób, wśród których znaleźli się m.in. szef Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja i prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z koronawirusem.

W końcu wokalistka postanowiła osobiście odnieść się do burzy jaką wywołała. „Rok absurdów, manipulacji i rozpadu wszystkiego co znaliśmy. Rok utraty zdrowia i rok utraty Duszy. Gdzie się zatrzymamy, jeśli człowiek zaledwie nabiera rozpędu w agresji? Świat nie powinien być jednolity. Ale nie powinien także być poróżniony w takim sensie, jak się to na Naszych oczach objawia.” – pisze Górniak. „Jestem zaskoczona medialną manipulacją moich wypowiedzi. Poruszyłam wiele wątków i zagadnień, także tych globalnie trudnych wcale nie mniej, niż sam covid. Poruszyłam je nie w telewizji ogólnopolskiej, lecz na prywatnym, zamkniętym kanale” – dodała.

Górniak odpowiada na krytykę

Wokalistka wyjaśniła, że wcale nie twierdziła, iż w szpitalach leżą statyści. „Niezależnie jednak – absurdalnym i brutalnym przekłamaniem jest mielona wulgarnie informacja, jako bym powiedziała, że ludzie Nie chorują, a w szpitalach jedynie udają ich manekiny.” – pisze Górniak.

„Fałsz bez litości. A może nawet kretynizm, żeby chcieć wmówić komukolwiek! takie poglądy” – pisze dalej.

„Nie wypowiedziałam słów, że ludzie nie chorują lub że wirusy nie istnieją. Istnieją. Lecz nie zgadzam się z obrazem – „Epidemii i Zagłady Świata” jaki agresywnie jest kreowany dla Naszych oczu. To nie mniej niż sam virus odbiera ludziom wiarę w ich zdrowie i wiarę w przetrwanie w tym fatalnym! roku.” – pisze dalej Górniak.

„Wy barany”

Piosenkarka zwróciła się bezpośrednio do „kolegów” z branży. „Uważam, że ludzie masowo chorują także dlatego, że oglądając takie sceny boją się żyć! Bo nie mają warunków uwierzyć, że pokonają chorobę. Miliony ludzi pokonywało nawet nowotwory. Udało im się bo uwierzyli, że się uda. Medycyna to jedno, ale również siła Ducha czyni cuda. O tym mówią od lat sami lekarze medycyny, ale także filozofia, psychologia i wszystkie religie Świata. To właśnie tę wiarę ludziom się dziś brutalnie odbiera, co jest dokładnym przeciwieństwem Troski o Zdrowie” – wyjaśnia Górniak.

„I o TEJ manipulacji człowiekiem i jego bezpieczeństwie mówiłam – wy barany bezmyślne jeden z drugim, „koledzy” z branży szukający widoczności i poklasku dla odwagi za chamstwo” – kontynuuje Górniak. „Nagradzam Was więc owacjami na stojąco. Ale nazwisk tu nie wspomnę, bo sobie na promocję na mojej platformie nie zasłużyliście. Oddałam je za to w ręce Pełnomocników Prawnych” – dodała.

Pełna treść wpisu dostępna TUTAJ.

Źr. facebook; wmeritum.pl