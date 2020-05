Edyta Górniak postanowiła odpowiedzieć Łukaszowi Szumowskiemu. Minister zdrowia w ostatnim czasie odniósł się do deklaracji wokalistki, która stwierdziła, że nie zamierza się zaszczepić. Teraz Górniak chciałaby spotkać się z Szumowskim przed kamerami.

Edyta Górniak to jedna z gwiazd, o których było w ostatnim czasie głośno. Wszystko za sprawą sprzeciwu wobec ewentualnych szczepionek na koronawirusa. Wokalistka nie jest w tym osamotniona, negatywnie na temat szczepień wypowiadali się też między innymi Ivan Komarenko, Magda Gessler czy Viola Kołakowska.

Jednak to o wypowiedzi Edyty Górniak zrobiło się najgłośniej. Wokalistka w rozmowie z wRealu24.pl powiedziała, że prędzej umrze, niż pozwoli się zaszczepić. Na deklarację piosenkarki odpowiedział na antenie Radia ZET Łukasz Szumowski. „Ja rozumiem, że pani Edyta sprawdza na przykład, z czego są zrobione pastylki, antybiotyk, jak łyka. Szczepionka to jedna z form leku” – powiedział.

Minister zdrowia porównał takie działanie do sprawdzania, przed zajęciem miejsca w samolocie, z czego zrobiony jest samolotowy silnik. Zaproponował również spotkanie z Edytą Górniak, którą mógłby przekonać do szczepionek.

Górniak odpowiada Szumowskiemu

Edyta Górniak zdecydowała się odpowiedzieć ministrowi zdrowa. „Jestem bardzo szczęśliwa, iż opinia moja dotycząca przymusowych szczepień Polaków zwróciła Pana uwagę. Odbieram to jako namiastkę troski o ludzi żyjących w naszym pięknym kraju. Porównanie szczepień do lotów samolotem jakkolwiek mocno abstrakcyjne… zrzucę na kark Pana stresu z powodu publicznego wystąpienia. Niezależnie, nie musi Pan w żadnym stopniu rozumieć, jak zbudowany jest samolot, wsiadając do niego. Jednak nikt do tego Pana nie zmusza” – napisała.

Wokalistka odniosła się również do propozycji spotkania w sprawie szczepionek. „Chętnie więc spotkam się, jak Pan sugeruje „twarzą w twarz”, aby przekonał mnie Pan do swojej wiedzy w zakresie przymusowych szczepień. Proponuję jednak nie robić tego w miejscu publicznym, gdyż ryzykowałby Pan tytułami „Nowa miłość Edyty Górniak”… Spotkajmy się w miejscu bardziej publicznym, czyli przed kamerami, na oczach całego kraju. Może jednak zmieni Pan zdanie, skoro zmienił Pan już raz choćby w temacie noszenia maseczek…” – dodała.

