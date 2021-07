Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19 w rozmowie z radiem RMF FM ostrzegł przed czwartą falą pandemii. Ekspert stwierdził wprost, że głównymi ofiarami będą osoby, które nie zdecydowały się na przyjęcie szczepionki.

Dr Grzesiowski w RMF FM nie szczędziło mocnych słów. „Osoby niezaszczepione będą umierać podczas czwartej fali pandemii” – powiedział. „Osoba niezaszczepiona, nie tylko może zachorować, ale też przenieść wirusa” – podkreślił.

Ekspert zwrócił uwagę, że coraz więcej państw decyduje się na obostrzenia dotyczące jedynie osób, które się nie zaszczepiły. „W wielu krajach osoby, które nie są zaszczepione traktuje się jako mniej bezpieczne. I stąd wprowadza się dla nich obostrzenia. Coś za coś” – mówi.

Dr Paweł Grzesiowski zaznacza jednocześnie: jeżeli szczepienie będziemy traktować jako luksus, to nie jest to dobry sygnał. „Ktoś, kto się nie szczepi ma prawo wyboru. Ale powinien wiedzieć, że takie zachowanie ma swoje konsekwencje” – stwierdził.

Dr Grzesiowski krytycznie o pomyśle ministra zdrowia

Dr Grzesiowski uważa, że nie przeprowadzono wystarczających działań przekonujących niezdecydowanych. „Program szczepień przygotowano tylko pod tych, którzy chcieli się szczepić. Już od stycznia należało uruchomić program edukacyjny dla tych, którzy nie są przekonani” – powiedział.

Krytycznie odniósł się również do pomysłu wyjazdu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego do jednej z gmin z najniższym odsetkiem zaszczepionych. W jego ocenie to zły pomysł, bo żaden urzędnik nie przekona ludzi. „Ludzie nie przekonają się do szczepień tylko dlatego, że pojedzie tam jakiś urzędnik, nawet jeżeli to będzie prezydent czy premier. To nie są decyzje, które podejmuje się na wiecu, tylko we własnym sumieniu” – mówi Grzesiowski.

„Twarzą pandemii, twarzą szczepień, twarzą tych wszystkich procedur, które powinny być realizowane, powinni być lekarze i naukowcy. A urzędnicy powinni stać w drugim szeregu i realizować, to co eksperci przygotują” – dodał.

Źr. RMF FM