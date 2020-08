W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o aż 75 zakażeniach koronawirusem w województwie pomorskim. Do tej pory jest to dobowy rekord. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, za tak znaczący wzrost odpowiedzialne są głównie dwa ogniska.

O 75 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na Pomorzu poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. To rekord – do tej pory w tym województwie odnotowano w ciągu doby maksymalnie 53 zachorowania.

Jak informuje gdańska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, najwięcej zachorowań odnotowano w Gdańsku – tam zakażenie wykryto u 27 osób. Ponadto zakażenia obejmują 11 osób z powiatu lęborskiego, 8 osób z powiatu puckiego, 7 z powiatów wejherowskiego, kartuskiego oraz z Gdyni oraz 2 z Sopotu.

Wirtualna Polska informuje, że większość zakażeń pochodzi z dwóch ognisk. Jedno to wesele, które odbyło się w powiecie kartuskim. Drugie to statek, który pod bahamską banderą znajduje się w porcie. Załoga statku od czerwca przebywała w Polsce na przeglądzie, więc do zakażenia musiało dojść w naszym kraju. Jeden z marynarzy trafił już do szpitala, natomiast armator zadecyduje czy reszta załogi zejdzie na brzeg. Na pokładzie nie ma polaków.

Czytaj także: Koronawirus. Olbrzymi wzrost zakażeń w Małopolsce! Są nowe dane

Źr.: WP