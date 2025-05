Karol Nawrocki odpowiedział na zaproszenie Sławomira Mentzena. Okazuje się, że kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zamierza pójść va banque.

Wszystko zaczęło się od wpisu Sławomira Mentzena. Polityk Konfederacji zaprosił zarówno Rafała Trzaskowskiego, jak i Karola Nawrockiego na swój kanał YouTube. Tam kandydaci mieliby przekonać wyborców Mentzena do tego, by poprzeć ich w drugiej turze.

– Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców. Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w moich mediach społecznościowych. Moi wyborcy nie oglądają waszych telewizji, nie kupują propagandy waszych mediów. Korzystają z mediów społecznościowych, oglądają moje materiały. Jeżeli wam zależy na ich głosach, przekonajcie ich do siebie – napisał Mentzen.

Trzaskowski odpowiedział, że przyjdzie, aczkolwiek nie gwarantuje, że będzie cokolwiek podpisywał. Innego zdania jest natomiast Nawrocki, który od razu zapowiedział podpisanie deklaracji. – Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia – napisał Karol Nawrocki.

Przyjmuję zaproszenie i jestem gotowy do podpisania tych propozycji. Resztę omówimy u Pana na kanale. Do zobaczenia @SlawomirMentzen https://t.co/hx5vA7THUB — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 20, 2025

