Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwrócił się bezpośrednio do Sławomira Mentzena z Konfederacji. W II turze wyborów prezydenckich, to właśnie wyborcy Mentzena prawdopodobnie przesądzą, kto zostanie kolejnym prezydentem Polski.

We wtorek Jarosław Kaczyński usłyszał od dziennikarzy pytanie, czy Sławomir Mentzen przekaże swoje głosy Karolowi Nawrockiemu. W I turze to właśnie kandydat Konfederacji zajął trzecie miejsce z wynikiem 14,81 proc.

Kaczyński odparł, iż nie wie, co zrobi Mentzen. Następnie zwrócił się do lidera Konfederacji. „Wiem jedno, że jeśli poprze pana Trzaskowskiego, to będzie oznaczało, że cały ten zamysł Konfederacji nie ma nic wspólnego z tym, co Konfederacja głosi, że to jest po prostu wprowadzanie w błąd społeczeństwa” – powiedział prezes PiS.

Dodał, że ma nadzieję, że Mentzen „takiego błędu politycznego nie popełni”.

Dziennikarze zapytali również o możliwość uzyskania poparcia Grzegorza Brauna, który niespodziewanie zajął czwartą lokatę z poparciem przekraczającym 6 proc. „To są wybory, więc każdy głos liczy się tak samo” – odparł Kaczyński. Dopytywany, czy będzie rozmawiał z Braunem, prezes PiS odpowiedział, że nie słyszał, aby on jakoś „tak specjalnie tęsknił” za rozmową z nim.

Źr. Radio ZET