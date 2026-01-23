Gorąca atmosfera w Polsce 2050 w związku z wyborami władz partyjnych. Szymon Hołownia skrytykował chaos w partii. Stwierdził nawet, że jeden ze znanych polityków powinien opuścić ugrupowanie.

Hołownia w rozmowie z Polsat News przyznał, że nie wyklucza „opcji atomowej”, czyli odejścia z partii. „Zobaczymy co przyniosą wybory. Dzisiaj nie przesądzam tego ani w jedną, ani w drugą stronę” – powiedział.

Krytycznie ocenił to, co dzieje się w Polsce 2050. „Kiedy wchodzę na te grupy, czytam wzajemne donosy, obrzucanie się screenami, nielegalne zwoływanie zebrań, posłów, którzy tak jak dzisiaj wychodzą i ogłaszają sobie swój program gospodarczy, nie wiadomo z czego, to mam wrażenie chaosu, który woła o pomstę do nieba” – powiedział wicemarszałek Sejmu. „Uważam, że to co zostało zrobione, te przecieki, które zostały zrobione z prywatnych grup są obrzydliwe” – dodał.

Hołownia uważa, że Petru powinien opuścić partię. „Uważam i wielokrotnie o tym mówiłem, że na przykład poseł Ryszard Petru jest osobą, która działa w mojej ocenie na szkodę naszego ugrupowania i powinien już dawno opuścić jego szeregi. Nie wiem, dlaczego przewodniczący Paweł Śliz takiej decyzji do tej pory nie podjął. Uważam, że to się powinno stać już dawno” – powiedział.

„Uważam, że powinniśmy wyciągać konsekwencje również w takich sytuacjach, jaka dzisiaj miała miejsce, kiedy wychodzi poseł Rafał Komarewicz, ogłasza swój program gospodarczy. Jak rozumiem, nie konsultując tego z nikim. To jest dowód na chaos, w którym dzisiaj znajduje się Polska 2050 nie przeze mnie, bo ja ustąpiłem” – powiedział Hołownia.

Źr. dorzeczy.pl; Polsat News