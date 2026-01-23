Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie Onetu potwierdza, że KO traci, ale nadal może liczyć na najwyższe poparcie. Przewaga się utrzymuje m.in. dlatego, że niemal wszystkie pozostałe ugrupowania również notują spadki.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałaby je KO. Na partię Tuska chęć głosowania zadeklarowało 31,2 proc. respondentów. To o,3 pkt. proc. mniej w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugą lokatę niezmiennie zajmuje PiS, na które głos chce oddać 27,3 proc. ankietowanych. Również ta formacja notuje lekki spadek o 0,3 pkt. proc.

Na trzecim miejscu niezmiennie utrzymuje się Konfederacja. Chce na nią zagłosować 12,8 proc. badanych. To jednak spadek o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Tracą też pozostałe formacje. Czwarta Lewica może liczyć na 6,8 proc. głosów (spadek o 0,2 pkt proc.). Natomiast partia Grzegorza Brauna spada na piąte miejsce i uzyskuje 6,6 proc. (spadek o 0,7 pkt proc.).

Co ciekawe minimalnie pod progiem znalazało się PSL z wynikiem 4,9 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.), które w we wszystkich ostatnich badaniach notowało zdecydowanie słabsze wyniki. Dalsze miejsca zajmują Partia Razem z wynikiem 2,8 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.) i Polska 2050 z poparciem 1,4 proc. (wzrost o 0,7 pkt proc.).

Źr. Onet