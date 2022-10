To są wybory o tym, czy będziemy mieli rubla, czy euro- przekonuje Szymon Hołownia. Lider ruchu Polska 2050 na antenie RMF FM podzielił się również swoim planem przejęcia władzy w Polsce.

Szymon Hołownia powraca do narracji o konieczności zmiany rządu jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. Lider ruchu Polska 2050 podzielił się szczegółami w rozmowie z RMF FM.

– Dzisiaj jeżeli opozycja ma wyjść na rok przed wyborami, bo jesteśmy rok przed wyborami, wybory będą między 15 października a 5 listopada przyszłego roku jeżeli my mamy dzisiaj wyjść i coś politycznie zaproponować, to powinniśmy zaproponować konstruktywne wotum nieufności i zabrać im kluczyki do tego samochodu którym jest państwo już dzisiaj – tłumaczył.

W ocenie byłego kandydata na prezydenta droga do przejęcia władzy jest prosta. – Zaproponować kandydata na premiera. Przekonać 10 posłów z tamtej strony, że to jest już czas, żeby się ewakuować. Moim zdaniem to jest realne i wyjść i powiedzieć Polakom, mamy prosty pomysł, rząd ocalenia narodowego, nadziei narodowej na trudną zimę i na 6 miesięcy – wyjaśnia.

Hołownia przekonuje, że czekają nas kluczowe wybory. – To są wybory o tym czy będziemy mówili w Polsce po rosyjsku, czy po polsku, czy będziemy mieli rubla, czy euro, czy będziemy na wschodzie, czy będziemy na zachodzie. To są wybory o tym, czy nasze dzieci będą robiły montownie Europy, czy będą wymyślały rzeczy, które w tej montowni będą – stwierdził.

– To są dzisiaj wszystko te rzeczy które leżą na stole. Czy my będziemy w 50 roku, mieli zimno w domach, bo nie będzie już węgla lub będzie za drogi. Uważam, że PiS bardzo niebezpiecznie gra z rodziną Putina w Europie – dodał.