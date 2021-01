Nie od dziś wiadomo, że Ikea to firma specjalizująca się w tzw. real-time marketingu. Wykorzystuje aktualne wydarzenia do promocji swoich produktów. Nie mogła więc przepuścić takiej okazji, jak zmiana gospodarza w Białym Domu.

We wtorek po godzinie 14:00 czasu polskiego Donald i Melania Trumpowie wsiedli w Waszyngtonie do śmigłowca Marine One, by udać się na Florydę. Chwilę później na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych zaprzysiężony został Joe Biden.

Tymczasem Ikea zamieściła w mediach społecznościowych swojej wycieraczki o nazwie… „Trampa”. „Brakuje TRAMPA?” – czytamy na zdjęciu. „Ty też właśnie się przeprowadzasz? Jeśli przed Twoimi drzwiami brakuje jeszcze wycieraczki – nasza jest teraz w Nowej Niższej Cenie” – czytamy w opisie zdjęcia.

Źr.: Facebook/IKEA