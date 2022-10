Minister obrony Indii Rajnath Singh rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Szojgu. Stanowczo sprzeciwił się użyciu przez Rosję na Ukrainie broni jądrowej lub radiologicznej. „Sięgnięcie po ten rodzaj uzbrojenia jest sprzeczne z podstawowymi zasadami ludzkości” – powiedział.

Nie jest tajemnicą, że postawa zarówno Chin, jak i Indii, to jeden z kluczowych czynników odnoszących się do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Oba kraje wzywają do podjęcia dialogu i rozwiązania konfliktu na drodze dyplomatycznej. Jednocześnie wstrzymały się od głosu przy uchwalaniu rezolucji ONZ dotyczącej aneksji przez Rosję okupowanej części terytorium Ukrainy.

W ostatnim czasie Indie coraz dosadniej wypowiadają się przeciwko wojnie. Tamtejszy minister obrony Rajnath Singh rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Szojgu. Stwierdził jasno, że broń jądrowa na Ukrainie nie możne być użyta przez „żadną ze stron”. Zaapelował też po raz kolejny o rozwiązanie konfliktu na drodze dyplomacji i dialogu.

To już kolejna rozmowa, jaką w ostatnich dniach stoczył Siergiej Szojgu. W niedzielę rozmawiał on z ministrami obrony USA, Francji i Wielkiej Brytanii, a ostatnio również z ministrem obrony Chin Wei’em Fenghe. Szojgu po raz kolejny powtórzył propagandę Kremla i oskarżył Ukrainę o prowokację z użyciem tzw. brudnej bomby, czyli ładunku, w którym znajdują się dodatkowo materiały radioaktywne.

Źr.: Interia