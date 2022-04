Ostatnio w mediach pojawiły się informacje o „ucieczce” Rosjan spod Kijowa. Okazuje się jednak, że sytuacja wygląda nieco inaczej.

Niedawno w mediach pełno było informacji o „ucieczce” Rosjan spod Kijowa. Wojska Putina miały ewakuować się spod ukraińskiej stolicy niemalże w popłochu. Okazuje się jednak, że sytuacja wygląda nieco inaczej. Pisze o tym na Twitterze analityk Jarosław Wolski, który przyznaje, że wcześniej również forsował tezę „ucieczce” Rosjan.

W najnowszym wpisie w serwisie społecznościowym Twitter Wolski przyznaje, że się mylił. Dodaje również, że Rosjanie faktycznie opuszczają pozycje pod Kijowem, jednak jest to planowe, taktyczne przegrupowanie. – OK, myliłem się – Krzysztof Kulesza ma rację – odwrót RUS spod Kijowa jest niestety planowy. Licząc to co wypływa widzimy głównie stare straty, nowych nie ma nawet na batalion. Niestety to NIE jest ucieczka a planowy odwrót – napisał analityk wojskowy.

Wolski dodaje także, iż Rosjanie wycofując się nie ponoszą dużych strat. To z kolei zadawałoby kłam informacją, że Ukraińcy skutecznie kontratakują swoich przeciwników. – RUS za małe straty ponoszą, brak kotłów, owszem starty stratami, morale pewnie nie za wysokie ale niestety wycofywanie się Rosjan jest prowadzone w miarę poprawnie i z niskimi stratami (ba za takowe trudno uznać sumarycznie kz+ jaka by się z nowych strat uzbierała) – ocenił.