Iran oficjalnie uznał Ukrainę za „uzasadniony cel” ataków militarnych, oskarżając Kijów o dostarczanie dronów przechwytujących Izraelowi. Przewodniczący irańskiej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Ebrahim Azizi powołał się na prawo międzynarodowe.

Ebrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, ogłosił w sobotę na mediach społecznościowych, że Ukraina stała się „uzasadnionym celem” dla irańskich sił. Polityk uzasadnił to wsparciem Kijowa dla Izraela w postaci dronów przechwytujących, co według niego narusza neutralność i czyni Ukrainę stroną konfliktu. Azizi powołał się na artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, twierdząc, że działania Ukrainy równają się zaangażowaniu w wojnę. Teheran nie przedstawił dowodów na przekazanie dronów, ale oświadczenie podkreśla gotowość do eskalacji poza Bliski Wschód.

Ukraińskie doświadczenie w walce z dronami

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał niedawno, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Kijowa o pomoc w budowie systemów antydronowych. Ukraińscy specjaliści zdobyli unikalne doświadczenie w obronie przed irańskimi dronami Shahed, używanymi przez Rosję. Podobne prośby napłynęły z krajów Zatoki Perskiej, takich jak Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zełenski nie wymienił jednak Izraela jako beneficjenta, co podważa irańskie oskarżenia.

Źródło: RMF 24