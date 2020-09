Hanna Gill-Piątek ogłosiła we wtorek, że rozstaje się z Lewicą i przechodzi do Polski 2050 Szymona Hołowni. Tym samym stała się pierwszą posłanką tej formacji. Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości sugeruje, że takich transferów może być wkrótce więcej. Polityk wymienił dwa nazwiska, wśród nich znalazła się Klaudia Jachira.

„Dziś rano złożyłam rezygnację z klubu Lewica i z członkostwa w Wiośnie Biedronia” – ogłosiła Hanna Gill-Piątek. Posłanka podziękowała parlamentarzystom Lewicy za wspólne inicjatywy oraz zapewniła, że liczy na kontynuację współpracy. Jednocześnie potwierdziła, że przechodzi do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni.

Były kandydat na prezydenta jeszcze w poniedziałek nie chciał potwierdzić doniesień dotyczących przyszłości politycznej Gill-Piątek. Hołownia przyznał jednak wprost, że rozmawia także z innymi parlamentarzystami na temat transferu.

– Rozmawiam z bardzo różnymi politykami, z bardzo różnymi parlamentarzystami również, i oni wszyscy będąc świadomi tego jak dziś wygląda scena polityczna szukają metody i drogi zrealizowania swoich postulatów – powiedział w Polsat News.

Jachira mogłaby dołączyć do ruchu Hołowni? Zaskakujący pomysł polityka PiS

Wypowiedzi Hołowni i ostatnie wydarzenia wokół ruchu Polska 2050 uruchomiły spekulacje odnośnie kolejnych polityków, którzy rozważają transfer. – Nie zdziwiłbym się, gdyby europoseł Sylwia Spurek też tam się znalazła czy poseł Klaudia Jachira. Hołownia zresztą powiedział, że on ramiona ma otwarte dla wszystkich – powiedział Robert Telus w rozmowie z tvp.info.

Polityk PiS skomentował również decyzję Gill-Piątek. – Skoro przyjmuje posłów Lewicy, Wiosny Biedronia, takich poglądów, to zastanawiam się, kto to jest, kto go opłaca. Człowiek, który powołuje się tak często na Jana Pawła II i Biblię, nie zakłada klubu prawicowego, tylko mocno lewicowy – stwierdził polityk.

Źródło: Polsat News, TVP Info