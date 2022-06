Incydent z Klaudią Jachirą w roli głównej wywołał poruszenie w sieci. – Na Facebooku obserwuje ją ponad 200 tys. ludzi, a ja jestem spokojny i mnie obserwuje mniej niż 2 tys. osób – przekonuje poseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Borowczak w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Przypomnijmy, że Klaudia Jachira wywołała incydent podczas uroczystego składania przysięgi przez prof. Adama Glapińskiego, wybranego po raz drugi na prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej w pewnym momencie rozrzuciła banknoty z balkonu sejmowego wprost pomiędzy ławy poselskie. Wydarzenie wywołało mnóstwo głosów krytyków.

Tymczasem niektórzy posłowie opozycji sugerują, by spojrzeć nieco inaczej na całą sytuację. Jerzy Borowczak z PO podkreślił, że obecnie w Sejmie nie może dojść do zdarzenie, które mogłoby go zdziwić.

1,5 bln zł długu publicznego,

144 mld zł dodrukowane z naruszeniem Konstytucji przez Prezesa NBP na polecenie Morawieckego,

260 mld zł wyrzucone poza budżet,

14% – najwyższa inflacja od 24 lat

– zmierzamy wprost do katastrofy gospodarczej! pic.twitter.com/uBnLKWVVPl — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) June 22, 2022

– Jak przegrywają głosowania, to mówią, że trzeba anulować. Jestem związkowcem i mógłbym robić jeszcze bardziej spektakularne rzeczy niż Klaudia Jachira, ale uważam, że do czegoś mnie ta izba zobowiązuje – zauważył w rozmowie z wpolityce.pl.

– To nie jest moja koleżanka, nigdy z nią nie rozmawiałem. Nie wiem, jaki miała cel. Myśmy podnieśli tablicę z napisem „drożyzna”, bo jednak zawdzięczamy panu Glapińskiemu to, co teraz mamy w Polsce, i to nie mówię tylko ja, inżynier-stoczniowiec, ale i wybitni ekonomiści – wyjaśnił.

W opinii parlamentarzysty sytuacja była pewną formą protestu. – To już taka nasza tradycja narodowa, nie tylko w Sejmie, ale i na przykład wśród celebrytów – jak któraś pokaże się w krótkiej sukience, to wszyscy o tym mówią – zaznaczył.

Przypomniał również o popularności Jachiry. – Jako KO mamy różny elektorat, także taki, który żąda od nas działania w taki sposób, jak to robi Klaudia Jachira. Na Facebooku obserwuje ją ponad 200 tys. ludzi, a ja jestem spokojny i mnie obserwuje mniej niż 2 tys. osób – dodał.