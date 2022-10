Komisja Europejska opracowała raport ukazujący efekty sankcji nałożonych na Rosję. Wynika z niego, że ograniczenia, jakie nałożyła Unia Europejska, oznaczają dla Rosji stratę w wysokości 90 miliardów euro. Podano też wartość zamrożonych przez kraje UE aktywów.

W ostatnim czasie w publicznej debacie coraz częściej pojawiają się głosy, że nałożone na Rosję sankcje nie działają. Podnosił to między innymi premier Węgier Viktor Orban, który apelował o zmianę polityki sankcyjnej.

I chociaż sankcje faktycznie nie zatrzymały rosyjskiej inwazji na Ukrainę, to Komisja Europejska udowadnia, że sprowadziły na Rosję ogromne problemy gospodarcze oraz „natychmiastowe, wysokie koszty dla Kremla”. To wywołuje napięcia finansowe „tworząc presję na elity i oligarchów”.

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że do tej pory kraje UE zgłosiły „17,4 miliardów euro zamrożonych aktywów należących do objętych sankcjami Rosjan i rosyjskich firm”. Oprócz tego, ograniczenia Unii Europejskiej oznaczająca dla Rosji stratę w wysokości 90 miliardów euro. Ma to być suma „importowanych przez kraje Unii rosyjskich towarów, które zostały objęte sankcjami”.

