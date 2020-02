Koronawirus z Chin coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Wiele wskazuje na to, że choroba może dotrzeć również do Polski. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejny komunikat w tej sprawie.

Tylko w samych Włoszech już ponad 450 osób zarażonych jest koronawirusem COVID-19. Zmarło tam aż 12 osób. Osoby wracające z Włoch przeniosły chorobę do innych europejskich krajów, między innymi Austrii, Chorwacji, Szwajcarii czy Grecji. Wiele wskazuje na to, że wirus może dotrzeć również do Polski, obecnie badanych jest w naszym kraju co najmniej kilkaset osób.

Wiele osób niemal od początku zastanawia się, czy koronawirus może przenieść się na paczkach przesłanych z Chin. W naszym kraju popularne jest kupowanie tanich produktów na platformie Aliexpress. GIS po raz kolejny uspokaja w tej sprawie. „Osoby otrzymujące paczki z Chin nie są narażone na zakażenie się koronawirusem” – informuje. „Koronawirusy znane są z tego, że nie przetrwają długo przedmiotach, takich jak listy lub paczki” – czytamy.

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że wirus może być przenoszony szczególnie w zatłoczonych i zamkniętych przestrzeniach oraz w trakcie bliskich kontaktów z drugą osobą, gdy odległość wynosi mniej niż metr. Wirus może być transmitowany też przez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni, jednak może on przetrwać na nich jedynie bardzo krótki czas.

Czytaj także: Tak obecnie wygląda Wuhan. Przerażające nagranie z opuszczonego miasta [WIDEO]

Źr.: GIS