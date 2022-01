Dzień Babci tuż tuż, więc to ostatni dzwonek, aby znaleźć odpowiedni prezent dla Babci! Jeśli zastanawiasz się co kupić lub czego nie należy kupować na tę okazję, zostań z nami, ponieważ poniżej znajdziesz garść przydatnych porad!

Kiedy jest Dzień Babci?

Dzień Babci to święto, które obchodzone jest w wielu miejscach na świecie, jednak nie wszędzie w tym samym dniu. W Polsce Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia. Wydarzenie to ma na celu sprawić, aby nasze Babcie poczuły się docenione i ważne. To taki dzień w roku, kiedy wnuczkowie i wnuczki, pokazują, jak wiele znaczy dla nich Babcia.

Życzenia na Dzień Babci

W tym wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Babci, warto przyszykować sobie oryginalne życzenia dla Babci, które pozytywnie ją zaskoczą! Życzenia na Dzień Babci możesz na przykład napisać na kartce kupionej w sklepie lub jeśli poniesie Cię kreatywność, stwórz kartkę sam! Własnoręczna kartka na Dzień Babci pokaże jej, jak wiele dla Ciebie znaczy!

Prezenty na Dzień Babci

Z okazji Dnia Babci, warto zaskoczyć ukochaną Babcię prezentem, który na długo pozostanie jej w pamięci! Do kartki z życzeniami można dołożyć mały upominek, który sprawi, że uśmiech na twarzy Babci będzie od ucha do ucha! Co kupić na dzień Babci, a czego nie kupować – poniżej przedstawimy propozycję oryginalnych prezentów na Dzień Babci oraz listę upominków, których nie należy kupować na Dzień Babci.

Prezenty dla Babci, których nie należy kupować

Czasami nabywając prezent, nie przemyślimy zakupu i niestety może on okazać się tak zwanym faux-pas. Wybierając prezent na Dzień Babci, przed zakupem przemyśl, co Twoja Babcia lubi, czym się interesuje – zbierz tak dużo informacji jak to możliwe, aby jak najlepiej trafić z kupnem prezentu! Prezentem dla babci, którego należy unikać, są różnego rodzaju leki, które mogą urazić Twoją babcię. Dając lek w prezencie, dajemy do zrozumienia, że babcia jest na tyle stara, iż musi dbać o swoje zdrowie w sposób farmakologiczny. Kupno leków pozostaw samej Babci, ona wie najlepiej, czego potrzebuje! Szukając prezentów dla Babci, pamiętaj, aby unikać również kupna na przykład zabiegów odmładzających, które również mogą mieć niezbyt pozytywne przesłanie… Na Dzień Babci nie warto kupować również alkoholu, ponieważ może zaszkodzić jej zdrowiu. A co z zestawem kosmetyków do mycia? Stanowczo odpowiadamy – nie! Dając żele pod prysznic, mydła i innego rodzaju kosmetyki, dajemy do zrozumienia ,,babciu należałoby się umyć’’.

Prezenty, które świetnie sprawdzą się na Dzień Babci

Prezent dla babci powinien być niebanalny i wyjątkowy! Za ten cały czas, który babcia poświęciła na nasze wychowanie i opiekę, należy jej się wszystko, co najlepsze!

Z okazji Dnia Babci podaruj jej voucher na masaż, który dostarczy relaksu i wyciszenia! Różnego rodzaju masaże znajdziesz na stronie Prezentmarzeń.com. Jeśli Twoja babcia lubi emocje i adrenalinę oraz nie boi się nowych wyzwań, podaruj jej widokowy lot balonem! Podziwianie malowniczych widoków z kosza balonu będzie dla niej niesamowitym przeżyciem, które będzie wspominać w każdej rozmowie! A może wspólna kolacja z babcią? Voucher do restauracji umożliwi Ci zabranie babci na kolację do restauracji w dogodnym terminie! Pyszne jedzenie i wspólna rozmowa – to będzie wyjątkowy czas dla babci, jak i dla Ciebie!

Babcia to osoba, która przelewa całą swoją miłość na wszystkich wokół i jest bardzo życzliwa, dlatego z pewnością każdy prezent, który od Ciebie otrzyma, wzruszy ją i ucieszy!

