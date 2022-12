Czesław Michniewicz przed mistrzostwami świata w Katarze wyznaczył jasny cel, jakim był awans do 1/8 finału. Portal weszlo.com ujawnił, że w umowie selekcjonera z Polskim Związkiem Piłki Nożnej zawarto zapis przewidujący taką sytuację.

Pomimo porażki w środowym spotkaniu przeciwko Argentynie i przy korzystnym rozstrzygnięciu meczu Meksyk – Arabia Saudyjska, reprezentacja Polski zdołała awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Taki cel przed kadrą stawiał Czesław Michniewicz.

Dzięki osiągnięciu założonego wyniku, selekcjoner przedłuży kontrakt. „Czesław Michniewicz, wprowadzając reprezentację Polski do 1/8 finału mistrzostw świata, zapewnił sobie przedłużenie umowy” – ustalił serwis weszlo.com.

Portal dowiedział się również, że Michniewicz zachowa posadę co najmniej do zakończenia eliminacji do Euro 2024. „Ustaliliśmy, że w umowie trenera Michniewicza była specjalna klauzula. Po wczorajszych rozstrzygnięciach w naszej grupie weszła ona w życie automatycznie” – czytamy na weszlo.com.

Michniewicz jest selekcjonerem reprezentacji Polski od początku tego roku. Zastąpił na tym stanowisku Portugalczyka Paula Sousę, który zrezygnował z posady. Utrzymał kadrę w dywizji A Ligi Narodów, potem awansował do mistrzostwa świata, a w środę zakwalifikował się 1/8 finału turnieju w Katarze.

Źr. weszlo.com