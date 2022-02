Patryk Jaki na antenie TVP Info krytycznie ocenił politykę zagraniczną Niemiec. W ocenie polityka, nasi zachodni sąsiedzi zmierzają do podporządkowania sobie całej Europy Środkowej.

„Niemcy mają swój geopolityczny plan budowy Mitteleuropy 2 i ich analitycy nawet tego nie ukrywają. To jest jeszcze plan Bismarcka, tylko poprawiony. Gdzie Niemcy mają dominować w części Europy Środkowej i Wschodniej. Ale nie na zasadach partnerskich, tylko na zasadach wyzysku” – mówił Jaki.

Polityk wskazał, jaką Niemcy widzą rolę dla Polaków i innych narodów regionu. „Polacy i ta część (narodów europejskich – red.) miałaby być przeznaczona jako tacy podwykonawcy do niemieckich planów politycznych” – wyjaśnił. „I po to jest ten cały projekt federalizacji, który jeśli miałby być zrealizowany, to Polska całkowicie politycznie zostałaby zdominowana, a centrum decyzyjne zostałoby przeniesione do Berlina” – powiedział Jaki.

Europoseł zaznaczył, że dla Niemiec kluczowe jest podporządkowanie Polski. „Niemcy wiedzą, że muszą osadzić w Polsce swojego człowieka z opozycji” – powiedział Jaki. „Takie orzeczenia, jak TSUE są tylko po to, żeby osiągnąć ten cel. Żeby swojego człowieka osadzić w Polsce, takiego właśnie jak Donald Tusk” – dodał.

Jaki zwrócił uwagę, że Polska miałaby dzisiaj dwa razy więcej pieniędzy, gdyby polscy eurodeputowani z opozycji nie głosowali „za tym, aby TSUE miał więcej siły, aby nakładać na nas te kary i aby Polsce nie wypłacać żadnych pieniędzy”.

