Prezydent Chełma, Jakub Banaszek, zwrócił się do mieszkańców z pytaniem. Chce dowiedzieć się, czy ci chcieliby, aby miasto zwróciło przyznane przez państwo ukraińskie odznaczenie.

Chełm, podobnie jak m.in. Przemyśl, kilka lat temu z rąk prezydenta Wołodymyra Zełenskiego otrzymał tytuł Miasta Ratownika. To odznaczenie przyznawane miasto, które angażowały się w pomoc dla obywateli Ukrainy po wybuchu wojny w 2022 roku. Do Chełma, ze względu na bliskość granicy, nadciągnęły tłumy Ukraińców. Miasto, w tym również osobiście prezydent, aktywnie pomagali im oferując schronienie czy wyżywienie.

– Nie milkną echa złej decyzji Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”. To decyzja bolesna, szczególnie dlatego, że władze Ukrainy doskonale wiedzą, jak ważna i wrażliwa jest to kwestia dla Polaków. Ta decyzja zabolała cały Naród, ale w tych dniach największy smutek i żal odczuwają rodziny Ofiar ludobójstwa wołyńskiego, zwłaszcza Ci, którzy przeżyli tamto piekło – napisał Jakub Banaszek.

– Od pierwszych dni wojny pomagaliśmy Ukrainie. Pomagaliśmy z potrzeby serca, po sąsiedzku, po ludzku, bezinteresownie. W dowód wdzięczności nasze miasta – Chełm Miasto Chełm i Przemyśl – otrzymały tytuły Miast Ratowników. Było to dla naszych mieszkańców wyjątkowe wyróżnienie i powód do dumy, ale takie wyróżnienia mają sens tylko wtedy, gdy stoją za nimi szczerość, prawda i wzajemny szacunek. Taka właśnie była nasza pomoc – szczera, uczciwa i bezinteresowna – dodał.

Jakub Banaszek pyta mieszkańców

– Dzisiejsza gloryfikacja UPA jest zaprzeczeniem tych wartości. Jest zaprzeczeniem prawdy historycznej, uczciwości i wzajemnego szacunku między narodami. Otrzymujemy od mieszkańców i dziennikarzy pytania, czy w tej sytuacji miasta powinny zwrócić tytuły Miast Ratowników – w geście sprzeciwu i zwrócenia uwagi opinii międzynarodowej na to, co się stało. Takiej decyzji nie możemy podejmować ponad głowami mieszkańców. To nie my odpowiadamy za decyzję podjętą przez Prezydenta Ukrainy, ale naszym obowiązkiem jest zapytać Państwa o zdanie – uważa Banaszek.

Warto nadmienić, że w Chełmie powstaje Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. To inicjatywa prezydenta Jakuba Banaszka, która miała już przyznane dofinansowanie od rządu Zjednoczonej Prawicy. Po zmianie władzy sprawa utknęła w martwym punkcie, a nawet – ze strony miasta – trafiła do sądu. Obecnie przedsięwzięcie ma być realizowane we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. – Muzeum Pamięci Ofiar Ludobójstwa Wołyńskiego zostanie w przyszłym roku otwarte – napisał niedawno na Facebooku Jakub Banaszek.

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