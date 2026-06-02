Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę rozszerzającą system monitorowania przewozu towarów SENT. Jak podkreślił, jego rolą nie jest automatyczne zatwierdzanie wszystkich projektów przygotowywanych przez rząd, lecz dbanie o interes obywateli i przedsiębiorców.

Informację o swojej decyzji prezydent przekazał w nagraniu opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta. Nawrocki zaznaczył, że podpisał pięć ustaw, jednak wobec jednej zdecydował się skorzystać z prawa weta.

Sprzeciw głowy państwa dotyczy przepisów zakładających objęcie systemem SENT m.in. przewozów betonu. Zdaniem prezydenta proponowane rozwiązania oznaczałyby przerzucenie na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków i kosztów związanych z walką z przestępczością podatkową.

– Nie jestem notariuszem rządu – podkreślił Karol Nawrocki, argumentując, że polska gospodarka potrzebuje dziś przede wszystkim deregulacji oraz ograniczania biurokracji, a nie nakładania kolejnych formularzy i obowiązków administracyjnych. Przypomniano jednocześnie, że system SENT został stworzony jako narzędzie do walki z mafiami podatkowymi i nielegalnym obrotem towarami. Według Nawrockiego nowe przepisy w obecnym kształcie mogłyby jednak nadmiernie obciążyć legalnie działające firmy.

Prezydent poinformował o podpisaniu pięciu innych ustaw. Wśród nich znalazły się przepisy dotyczące ochrony przyrody i możliwości odstraszania dużych zwierząt objętych ochroną. Nawrocki tłumaczył, że decyzja ta jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców regionów, w których dochodzi do coraz częstszych spotkań ludzi z dzikimi zwierzętami.

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego. pic.twitter.com/2GwScbe4pi — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 2, 2026

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