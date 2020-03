W niedzielę Jarosław Kaczyński wziął udział we mszy świętej – informuje „Super Express”. Krzysztof Sobolewski z PiS zaznaczył, że prezes ugrupowania zachował w tej kwestii wszelkie środki ostrożności.

W niedzielę tysiące wiernych Kościoła katolickiego w całej Polsce nie uczestniczyło we mszy świętej. Zastosowano się w tej sposób do zaleceń rządu oraz Konferencji Episkopatu Polski, by w obliczu pandemii koronawirusa pozostać w domu. We mszy świętej mogło uczestniczyć jedynie 50 osób, więc większość łączyła się z kościołami za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jak poinformował „Super Express”, w niedzielnej mszy świętej uczestniczył Jarosław Kaczyński. W rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym” radiowej Trójki potwierdził to Krzysztof Sobolewski, który zaznaczył, że prezes PiS zachował wszelkie środki ostrożności. „Pan prezes jak co niedziela uczestniczył we mszy świętej. Natomiast o zachowanie ostrożności, to z tego co wiem, to w tym akurat kościele też były wydzielone miejsca, było liczenie osób uczestniczących we mszy świętej. Było to chyba dwadzieścia parę osób, więc wszelkie środki ostrożności zgodne z zaleceniami GIS zostały zachowane, a niedziela dzień święty, święcić trzeba” – powiedział.

Z kolei w rozmowie z „Super Expressem” sprawy nie chciał komentować zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. „Udział w mszy czy inne praktyki religijne są zupełnie prywatnymi sprawami każdego człowieka, dotyczy to też polityków czy członków partii, więc nie będę się na ten temat wypowiadał” – stwierdził.

Źr.: Super Express, Polskie Radio Trójka