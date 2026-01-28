Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński trafił do szpitala w Warszawie. Rzecznik partii, Rafał Bochenek poinformował o dolegliwościach prezesa. Dodał, że hospitalizacja potrwa zapewne kilka dni.

Reporterzy radia RMF FM ustalili, że Kaczyński trafił do szpitala „w związku z sezonową infekcją dróg oddechowych”. Tam przejdzie badania i pozostanie na obserwacji.

Informację potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek. „Pan premier Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją… taki mamy w Polsce chorobowy czas” – napisał w mediach społecznościowych.

Bochenek dodał, że Kaczyński spędzi na obserwacji kilka dni. „Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami” – czytamy.

Radio RMF FM przypomina, że Kaczyński skończył już 76 lat. Jeszcze w niedzielę odwiedził Skarżysko-Kamienną i Jędrzejów w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań „Czas Polski – Program Polaków”.

Szanowni Państwo, p. premier @OficjalnyJK przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją… taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami.… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) January 28, 2026

