Sylwester Marzeń z Dwójką już za nami, lecz o imprezie nadal głośno w sieci. Na Instagramie wielką popularnością cieszy się zdjęcie na którym znajdują się dwie wielkie gwiazdy sylwestrowej zabawy: Jason Derulo i Maryla Rodowicz. Co naprawdę wydarzyło się w garderobie?

Sylwester Marzeń z Dwójką przyciągnął do Zakopanego tłumy. Impreza TVP cieszyła się również wielką popularnością w telewizji. Jak informował Jacek Kurski, w kulminacyjnym momencie przed ekranami zasiadło ponad 8 milionów widzów.

Tym co przyciągnęło Polaków były z pewnością znane nazwiska. Na scenie mogliśmy zobaczyć m.in. Zenona Martyniuka, zespół „Boys”, Sławomira, Derfis, Darię oraz Marylę Rodowicz. Największą gwiazdą był – przynajmniej według organizatorów – Jason Derulo.

Znany z takich utworów jak „Savage Love”, „Wiggle” i „Whatcha Say” artysta, został sfotografowany z polskimi gwiazdami. Największą furorę w sieci robi jego zdjęcie z gwiazdą polskiej estrady.

Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa – amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem. TVP pic.twitter.com/6F5kVC2jFM