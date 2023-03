Spięcie w „Sprawie dla reportera” Elżbiety Jaworowicz. Pomiędzy ekspertami wywiązała się gorąca dyskusja, która przerodziła się w kłótnię. W pewnym momencie konflikt wkroczył na taki poziom, że mecenas Piotr Kaszewiak opuścił studio.

„Sprawa dla reportera” to program, w którym poruszane są problemy i dramaty ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie w życiu. Goście Elżbiety Jaworowicz mają szansę uzyskać w programie pomoc grupy ekspertów.

Jednak nie jest tajemnicą, że podczas omawiania przypadków często dochodzi do sporów i kłótni. Niektórzy krytykują program, argumentując, iż nie prowadzi on do kompromisu, a nawet „żeruje” na krzywdzie.

W sieci nagłośniono jeden z ostatnich odcinków programu opowiadający historię pani Marii. Kobieta byla skonfliktowana z właścicielką mieszkania, które nielegalnie zajmuje. W jej obronie stanął Piotr Ikonowicz, który spierał się z mec. Piotrem Kaszewiakiem i mec. Marta Wnuk.

Kobieta przebywała w mieszkaniu od 2018 roku pomimo, że wypowiedziano jej najem. Tłumaczy, że nie ma gdzie mieszkać. Co więcej, domaga się również remontu. Prawnicy bronili przepisów nakazujących opuszczenie lokalu kobiecie, jednak Ikonowicz był innego zdania. – Ona nie jest dzikim lokatorem. Człowieku, sam jesteś dziki! No nie wyzywaj kobiety! – zaapelował.

Gorąco w programie Jaworowicz. Doszło do kłótni

Mecenas Kaszewiak nie wytrzymał. – Jak pan kpi i wyzywa, to uważam, że dla mnie dzisiaj miejsca tu nie będzie. Dlatego przepraszam państwa serdecznie, że próbowałem przedrzeć się z prawdą, proszę słuchać tych, co najgłośniej krzyczą – powiedział. Następnie opuścił studio TVP.

Zareagowała także druga prawnik. – Nie można mówić ludziom tego, co chcą usłyszeć. Trzeba mówić prawdę. Prawda jest taka, że pani Maria nie ma tytułu prawnego i trzeba tej kobiecie pomóc! Niech pan poszuka rozwiązań, a nie pan mówi to, co chce usłyszeć! – stwierdziła mec. Wnuk.

To nie pierwsza kłótnia w programie. Ostatnio gorącym sporem skończył się także inny odcinek, o którym opowiada internauta niżej: